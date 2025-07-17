Не влияет на вкус продуктов: как распознать, заражен ли сыр кишечной палочкой

Врач Кашух: сыр испорчен, если на нем появились темные пушистые пятна

Кишечная палочка не влияет на вкус сыра, а первые внешние признаки ее наличия — неприятный запах и слизь — появляются только при массовом заражении, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«К сожалению, распознать, что сыр заражен, бывает непросто. Кишечная палочка может не влиять на вкус продуктов. Внешние признаки появляются, когда вредных микроорганизмов в продукте уже слишком много. Тогда появляется неприятный запах, сыр становится липким, появляется слизь», — сказала Кашух.

Она пояснила, что плесень — это не показатель заражения продукта кишечной палочкой. E. coli — это бактерии, а плесень — грибы. В сыре Бри содержится благородная плесень Penicillium camemberti — она-то и придает продукту уникальный вкус и текстуру, а еще не вредна для здоровья.

«Сыр испорчен, если на нем появились темные пушистые пятна — серые, зеленоватые, белесые, желтые, черные, розоватые. Есть такой сыр и любой другой продукт опасно, даже если срезать испорченный участок. Плесень „выходит“ наружу, когда еда внутри уже поражена грибком», — рассказала врач.

Кашух заключила, что такие «косметические» манипуляции продукт уже не спасут. Споры плесени могут вызывать сильную аллергическую реакцию и обострение астмы.

Ранее кишечную палочку нашли в сыре Бри популярных в России брендов. Из 20 образцов ни один товар не соответствовал стандартам.