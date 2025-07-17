Боярский: штрафы грозят только за поиск в интернете материалов из списка Минюста

Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов касается исключительно контента из перечня Минюста. Об этом сообщает RT.

«Никакие другие материалы, которые кажутся нам экстремистскими или, например, произведены иностранными агентами, или интервью с иноагентами не подпадают под действия этого закона. Этот перечень, конечно, будет расширяться, но только после решения суда», — уточнил он.

С 2006 года в списке накопилось более 5,4 тыс. позиций: книги, музыка, газеты, радикальные религиозные тексты.

Боярский подтвердил, что штрафы коснутся всех, включая журналистов. Один из авторов поправок, депутат Эрнест Валеев, заявил: «Запреты едины для всех граждан, в том числе для журналистов. Им нечего делать на экстремистских сайтах».

Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере информации, рассмотрят во втором чтении 17 июля. Согласно документу, штрафы грозят за умышленный поиск материалов из федерального списка или подпадающих под определение экстремизма в законе.