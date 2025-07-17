Двух лосей, застрявших на водохранилище в Подмосковье, спасли

Двух молодых лосей, которые почти на трое суток застряли в ловушке на Истринском водохранилище, удалось спасти, сообщает «Осторожно, Москва» .

Местные жители впервые заметили лосят на водохранилище днем 15 июля. Животные стояли на бетонной поверхности и не сходили с места. Лоси не могли выбраться самостоятельно, они были окружены водой и сильно напуганы.

17 июля ситуация обострилась. На водохранилище начался водосброс. Местные жители обратились к сотрудникам МЧС и сами подключились к спасению лосей.

В результате один их самцов смог уплыть сам, его сумели вытащить экстренные службы. Второй был сильно напуган, он боролся за жизнь в воде. Спасателям пришлось его «подтолкнуть».

Сейчас звери на свободе. Им ничего не угрожает.