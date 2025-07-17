Водосброс начался на Истринском водохранилище, где застряли лоси

На гидроузле Истринского водохранилища в Подмосковье, где застряли лоси, начался водосброс, это может быть опасно для животных, сообщает «112» .

Днем 15 июля местные жители обнаружили, что на водосбросе стоят два молодых самца. Они находились там длительное время, тогда жители заподозрили неладное и поняли, что звери попали в ловушку.

Пока воды на гидроузле было немного, лоси удерживались на бетонной поверхности, но затем им пришлось плыть.

Одного самца смогли вытащить экстренные службы, второй еще борется за жизнь в воде. Животному пытаются помочь, но лось сильно напуган.