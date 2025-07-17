Водосброс начался на Истринском водохранилище, где застряли лоси
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На гидроузле Истринского водохранилища в Подмосковье, где застряли лоси, начался водосброс, это может быть опасно для животных, сообщает «112».
Днем 15 июля местные жители обнаружили, что на водосбросе стоят два молодых самца. Они находились там длительное время, тогда жители заподозрили неладное и поняли, что звери попали в ловушку.
Пока воды на гидроузле было немного, лоси удерживались на бетонной поверхности, но затем им пришлось плыть.
Одного самца смогли вытащить экстренные службы, второй еще борется за жизнь в воде. Животному пытаются помочь, но лось сильно напуган.