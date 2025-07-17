Петербуржцу грозит тюрьма за долг по алиментам в 940 тыс рублей

В Петербурге мужчину будут судить за миллионный долг по алиментам

Жителя Кировского района Санкт-Петербурга осудят за неуплату алиментов в размере 940 тыс. рублей. Мужчина скрывался от судебных приставов в квартире собственной матери, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как уточнили в пресс-службе управления ФССП по региону, нерадивый отец не помогал ребенку с октября 2021 года. Его уже привлекали к административной ответственности и назначали наказание в виде обязательных работ.

Затем 41-летний нарушитель начал намеренно прятаться, его нашли по месту регистрации. Мать мужчины заявила, что он редко появляется дома, но при беседе с соседями выяснилось обратное. Затем он попытался бежать, но в итоге его забрали в отдел.

Теперь алиментщик окажется на скамье подсудимых, ему грозит до 1 года лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, материалы уже направили в суд.