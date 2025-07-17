Это что за слизь? Москвичке не понравился доставленный салат с живой улиткой

Женщина в Москве получила салат с живой улиткой в доставке

Жительница столицы пожаловалась на салат с живой улиткой, который доставили через «Самокат», сообщает «Осторожно, Москва» .

Клиентка заказала в сервисе доставки шпинат с рукколой через онлайн-магазин «Самокат» 14 июля. Затем она приготовила салат, но во время еды заметила в нем живую улитку.

Москвичка сразу же обратилась к оператору онлайн-магазина. В ответ ее попросили вернуть недоеденный салат, так как только в таком случае компания может выплатить компенсацию. Девушка не ожидала подобного ответа.

«Теперь как-то уж очень хочется написать в Роспотребнадзор, учитывая какой бред несет поддержка. Может тогда их руководство задумается», — отметила москвичка.

Она все же написала обращение в Роспотребнадзор, а еще задумывается о том, чтобы обратиться в другие инстанции для решения проблемы.