В Кузбассе выявили первых заболевших вирусом Коксаки

В управлении Роспотребнадзора по Кузбассу рассказали, что в регионе обнаружены первые заболевшие вирусом Коксаки, сообщает Сiбдепо .

В 2024 году в рамках выборочных исследований вирус Коксаки выявлен в клинических образцах у пациентов, проживающих в Кемеровском городском округе и Промышленновском муниципальном районе, отметили в ведомстве.

Вирус Коксаки относится к числу патогенов, вызывающих энтеровирусные инфекции. По информации Роспотребнадзора, случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией ежегодно фиксируются в России, в том числе и в Кузбассе. Кроме того, как уточнили в ведомстве, среди заболевших преобладают дети.

Ранее врач-педиатр развеяла распространенные мифы об этом заболевании и рассказала, как не заразиться вирусом Коксаки. Самое основное — это соблюдение правил гигиены.