В Китае студента парализовало из-за постоянного сидения в телефоне и подработки. В обоих случаях 19-летний парень сильно наклонял голову, сообщает издание Oddity Central .

Третьекурсник университета в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) Сяо Дун часто листал ленты соцсетей и играл в мобильные игры, а затем начал подрабатывать мойщиком посуды. Это привело к повышенному давлению на сосуды шейного отдела позвоночника. Сначала он почувствовал онемение в шее, руках и ногах, а 30 июля проснулся и обнаружил, что вообще не может двигаться.

В отделении неотложной помощи медики обнаружили у студента крупный тромб, который сдавливал спинной мозг и вызвал паралич. После успешной операции по удалению тромба парень продолжает восстанавливать контроль над конечностями в больнице.

