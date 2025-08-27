В Дагестане юноша неделю умирал от заражения крови, которое врачи сочли «ушибом»

В дагестанском Дербенте подросток умер от заражения крови, которое местные врачи перепутали с ушибом. Когда верный диагноз все-таки поставили, у 15-летнего юноши уже начался сепсис, сообщает Baza .

Агамагомед жаловался на сильную боль в руке и 19 августа пришел в больницу вместе с родными. Изначально в скорой помощи подумали, что школьник сломал кости, причем о переломе также заявил врач травмпункта. В тот момент проверить этого не удалось — больничный аппарат рентгена не работал, поэтому Агамагомеда отвезли в Центральную горбольницу, и уже там диагноз не подтвердили. Тогда медики сочли, что у юноши болит рука из-за сильного ушиба, назначили ему лечение и отправили домой, говорится в посте.

Однако состояние мальчика ухудшалось с каждым днем, и к 24 августа у Агамагомеда опухла конечность. Парню ежедневно вызвали скорую помощь, но врачи приезжали, ставили ему обезболивающий укол и уезжали, утверждает Baza.

25 августа семья повезла больного подростка в Ставрополь. Местные врачи заявили, что у мальчика болит рука не от ушиба, а, вероятно, из-за укуса насекомого. Парню сделали операцию, но спасти его уже не удалось — он умер 26 августа из-за начавшегося сепсиса.

Теперь родные покойного юноши требуют привлечь к ответственности дербентских медиков, которые назначили несовершеннолетнему неправильное лечение. В ситуации разбирается прокуратура.