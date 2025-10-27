В Иране и Индии лечат храп путем надувания шарика через нос

Специалисты в Иране и Индии «переизобрели» методику продувания ушей по Политцеру и начали лечить забитые пазухи и храп путем зрелищного надувания шарика в горле, сообщает Baza .

Продувание ушей по Политцеру — это процедура, которая предполагает направление потока воздуха в евстахиевы трубы. Метод направлен на лечение деформации барабанных перепонок, отитов и снижения слуха.

В Иране и Индии решили сделать его более зрелищным. Ближневосточные и южноазиатские медики надувают через нос пациента шарик. Когда он заполняет весь рот, его лопают. В Сети завирусились ролики с подобной процедурой.

Иранские медики утверждают, что такой метод помогает лечить храп, забитые пазухи, синусит, а также вправляет стенки носа.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала обследование, которое нужно пройти всем храпящим людям. По ее словам, им нужна полисомнография.

