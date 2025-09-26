Врач назвала обследование, которое нужно пройти всем храпящим людям

Врач и популярная телеведущая Елена Малышева указала на необходимое обследование для людей, страдающих от храпа, сообщает «Царьград» .

«Главное, что надо знать: если рядом с вами храпит человек, неважно, мужчина это или женщина, ему нужно пройти полисомнографию», — отметила она в эфире передачи «Жить здорово!».

Полисомнография — это мониторинг физиологических параметров человека во время сна. Специальное оборудование фиксирует активность мозга, движения глаз, уровень кислорода в крови, тонус мышц, наличие храпа и эпизодов апноэ (остановки дыхания). Для проведения исследования к телу пациента крепятся датчики.

Малышева уточнила, что храп часто сопровождается кратковременными остановками дыхания, что приводит к кислородному голоданию внутренних органов. Данное обследование позволяет оценить состояние сердца, мозга и других органов в период возникновения апноэ.

Стоит отметить, что полисомнография не включена в список медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) бесплатно.