В Химках провели День донора в поликлинике №1

Донорская акция прошла 20 апреля в поликлинике №1 в Химках в честь Национального дня донора крови. В ней приняли участие десятки жителей округа и депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед сдачей крови каждый участник прошел медицинский осмотр: врачи измеряли давление и температуру, проводили экспресс-анализ уровня гемоглобина. После допуска желающие направлялись в процедурный кабинет. Медперсонал обеспечил соблюдение всех санитарных норм.

«Это важная дата для всей страны, праздник имени людей с большим сердцем. Сегодня мы увидели, сколько отзывчивых и неравнодушных жителей живет в нашем округе. Химчане доказали: когда нужно помочь — мы всегда вместе. Благодарю каждого, кто пришел и сделал этот важный шаг», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

К акции присоединился депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Он отметил, что для многих пациентов донорская кровь остается единственным шансом на спасение и вклад каждого участника помогает чьему-то выздоровлению.

Депутат Химок Артур Каримов напомнил, что подобные благотворительные мероприятия проходят в округе регулярно. Учреждения в разных микрорайонах оснащают необходимым оборудованием для проведения донорских акций, к которым присоединяются жители, активисты и представители депутатского корпуса.

Донором может стать дееспособный человек старше 18 лет, являющийся гражданином РФ или проживающий в стране на законных основаниях более года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.