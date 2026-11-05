В Химках пять жителей получили звание почетного донора в 2026 году

Пять жителей Химок в 2026 году получили звание «Почетный донор». Всего в едином донорском центре по Химкам числятся 2770 доноров, из которых 1384 имеют это звание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Химок могут сдать кровь на выездных акциях или самостоятельно обратиться в ближайшее учреждение службы крови.

Донором может стать человек старше 18 лет с весом не менее 50 кг и без медицинских противопоказаний. К абсолютным противопоказаниям относятся инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, болезни крови и артериальная гипертензия 2-й степени.

Временный отвод после нанесения татуировки или пирсинга составляет 120 дней, после приема антибиотиков — 14 дней, анальгетиков и аспирина — 72 часа. Алкоголь необходимо исключить за 48 часов до донации.

Звание «Почетный донор России» присваивают за регулярную безвозмездную сдачу крови и ее компонентов. Для этого необходимо сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Также можно сочетать оба вида донаций. С начала 2026 года звание получили 625 жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.