В Госдуме предложили сократить допустимые сроки для аборта

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить сроки прерывания беременности по желанию до 9 недель, сообщает РИА Новости .

В комитете отметили, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики. В связи с этим Минздраву и некоторым другим ведомствам были предложены рекомендации по решению вопросов в этой области.

Так, была затронута тема сокращения сроков искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Сейчас прерывать беременность можно сроком до 12 недель. Эту цифру предлагают уменьшить до 9 недель.

Кроме того, было предложено сделать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показателем для аборта.

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, которыми могут воспользоваться женщины в самостоятельном порядке вне стен медицинского учреждения.

Также в комитете отметили, что правительство должно будет повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных независимо от того, где они проживают.

Ранее стало известно, что в Подмосковье количество абортов снизилось на 7% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Достичь таких результатов мы смогли благодаря профилактической работе и психологической поддержке женщин.