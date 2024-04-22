Количество абортов в Подмосковье снизилось на 7% в прошлом году

Для многих женщин наступление беременности является причиной стресса, при котором может быть трудно принять правильный и осознанный выбор. Поэтому в Подмосковье для женщин, решивших прервать беременность, проводится доабортное консультирование. В ходе такой консультации специалист выяснит, что именно подтолкнуло беременную к мысли об аборте, поможет снизить уровень негативных эмоций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, психолог поможет взглянуть на свое будущее, часто искаженное страхом или тревогой, с другой стороны. Помимо психолога, беременную женщину консультируют социальный работник и юрист, которые объясняют ей, какие выплаты и социальную поддержку она может получить.

«Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. Так, количество женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на более, чем 7% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Достичь таких результатов мы смогли благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных женщин», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.