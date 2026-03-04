В Электростали состоится донорская акция Московского областного центра крови

В городском округе Электросталь 10 марта на базе Молодежного центра на ул. Карла Маркса, д. 23 состоится донорская акция Московского областного центра крови. Мероприятие будет проходить с 09:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы принять участие в акции необходимо предварительно записаться. Запись откроется 5 марта на сайте Доноры Подмосковья.

Участником Дня донора могут стать граждане в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний к донации. Также на акцию необходимо будет принести паспорт (оригинал), СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной).

Накануне донации необходимо придерживаться рекомендаций. За 2 — 3 дня до донации нужно исключить употребление жирной, острой, соленой пищи, а также алкоголя. В день сдачи крови стоит ограничиться легким завтраком (например, сладкий чай, печенье, баранки).

Доноры получат денежную компенсацию на питание 1106 рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

