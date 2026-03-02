В Дубне врачи помогли женщине родить двойню в 11-й раз

В Дубненском роддоме 39-летняя жительница Подмосковья родила двойню — мальчика и девочку — и стала мамой в 11-й раз. Роды прошли естественным путем без осложнений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В семье, где уже воспитываются девять детей, появились еще двое — Ян и Кира. Мальчик родился весом 3240 граммов и ростом 51 сантиметр, девочка — 2400 граммов и 47 сантиметров.

Для женщины это седьмые роды в Дубненском роддоме. Медики сопровождали пациентку на всех этапах и обеспечили безопасное течение родов.

«Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. Команда опытных специалистов вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни. Как и предыдущие, роды были естественные. Все прошло хорошо, без каких-либо осложнений», — прокомментировала заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая.

Сейчас мать и новорожденные уже выписаны домой. После восстановления женщина планирует продолжить обучение на фельдшера.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр по номеру +7 (800) 550-30-03, ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

