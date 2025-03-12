В Дубне провели экскурсию по роддому для будущих мам и пап

Родильный дом Дубненской больницы открыл свои двери для будущих родителей. В женской консультации собрались больше полусотни будущих мам и пап Дубны и соседних городов, чтобы познакомиться с персоналом, узнать все о процессе поступления на роды и увидеть своими глазами полностью оснащенные родильные боксы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все рассказывали и все проходили, но у нас каждый раз появляются новые беременные. А сейчас я видела мам, которые были у нас, но решили посмотреть родильный дом после ремонта. Очень приятно, что, рожая несколько раз, люди всегда выбирают наш родильный дом», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.

Гостям рассказали все об отделениях родильного дома, поступлении на роды и послеродовом периоде, ответили на вопросы. После провели в родильные боксы: через них пройдет каждая роженица, которая выберет роддом Дубненской больницы. Боксы оснащены кроватями-трансформерами, высокотехнологичным медицинским оборудованием для контроля состояния мамы и малыша. Будущие родители лично пообщались с врачами и акушерками: говорят, на последних сроках беременности важно познакомиться с теми, с кем будешь рожать.

«Хотела увидеть воочию бокс, увидеть бригаду, потому что для меня важно, с кем я буду рожать», — пояснила будущая мама Анна Смирнова.

Родильный дом в Дубне рассчитан на 54 койки в разных отделениях. Работают более 60 человек, из них — 6 врачей-неонатологов, 6 акушеров-гинекологов — все с высшей категорией. Появились два новых врача, но большая часть персонала работает в родильном доме более 25 лет.

«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание «Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь для мамы и ребенка на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В прошлом году в Дубне было принято 1 020 родов.

«К нам приезжают из многих округов Московской области, а также из Тверской области, Москвы, Ярославской области, других республик», — сказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Дубненской больницы Светлана Яхина.

В роддоме работает свой отдел ЗАГС: при выписке родители сразу получают все документы на ребенка. Также, в рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье», каждой маме вручают единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или коробку с вещами первой необходимости для малыша. Также с этого года введена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.