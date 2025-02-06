В Домодедове на Дне донора собрали почти 40 литров крови для детей с онкологией

В Домодедово прошла первая в 2025 году акция по сбору донорской крови для детей с онкологией. В ней приняли участие 88 жителей городского округа. Удалось собрать почти 40 литров — это один из самых больших показателей за последнее время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Спасибо каждому за отзывчивость, доброту и то, что вы делаете наш мир лучше. Отдельная благодарность врачам и волонтерам», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

У главного редактора муниципальной газеты «Призыв» Анны Буглаевой эта донация стала юбилейной, 25-й.

«Сдаю кровь регулярно, начиная с 18 лет. Стараюсь соблюдать рекомендованный медиками промежуток между кровосдачами. Помогать — это хорошо, тем более, что наука до сих пор не нашла ни одной искусственной замены настоящей человеческой крови, поэтому для многих это единственный шанс остаться в живых», — Анна Буглаева.

Донорские акции проходят в Домодедово несколько раз в год в молодежном центре «Победа». Они организуются Домодедовской больницей, Домодедовским благочинием, Московской областной станцией переливания крови.

«Сотрудников сюда приехало 18 человек. Кровь, которая берется на донорских акциях, идёт в онкологические, ожоговые центры, в детские клинические больницы», — рассказала врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Елена Черемушкина.

На каждом этапе идет тщательная проверка. Еще до начала донации кандидаты в доноры заполняют анкеты, проходят осмотр у врача, сдают кровь на различные инфекции. Далее опытные медицинские сестры проводят забор крови. Процедура эта не быстрая. За состоянием донора внимательно следят, в случае ухудшения самочувствия процесс донации останавливают. Чтобы таких моментов было меньше, каждый участник акции должен быть здоров и заранее подготовиться. Среди рекомендаций: правильное питание, хороший сон и исключение алкоголя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.