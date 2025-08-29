В Домодедове опровергли слухи о госпитализации пациента с лихорадкой Денге

Домодедовская больница опровергла информацию о госпитализации пациента с лихорадкой Денге. В СМИ писали, что туриста положили в инфекционное отделение, сообщает администрация городского округа Домодедово.

В Сети появилась информация, что второго туриста, который приехал с отдыха на Шри-Ланке, госпитализировали в Подмосковье. У него подозревали лихорадку Денге.

Речь шла о 37-летнем мужчине. У него были озноб, ломота в суставах и температура. Состояние туриста оценили как средней тяжести.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха.

На следующий день он почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, подозревая лихорадку денге.