Роспотребнадзор: в РФ зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. На следующий день он почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, подозревая лихорадку денге.

Однако результаты ПЦР-теста, проведенного в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, выявили вирус чикунгунья. Для подтверждения диагноза материал был отправлен в ГНЦ «Вектор». В настоящее время пациент находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем. На пунктах пропуска через госграницу продолжает действовать система «Периметр». Она анализирует риски эпидемий и помогает выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний.

В китайской провинции Гуандун уже более недели повышены меры безопасности из-за нового вируса чикунгунья. О том, что это за вирус и может ли он поразить россиян, читайте в материале РИАМО.