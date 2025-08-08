Лихорадка чикунгунья: симптомы болезни, методы лечения и вероятность эпидемии в России

В китайской провинции Гуандун уже более недели повышены меры безопасности: население стараются оградить от новой эпидемии, которая может распространиться по всему миру. На этот раз людям угрожает новый вирус чикунгунья. О том, что это за вирус и может ли он поразить россиян – в материале РИАМО.

Что такое лихорадка чикунгунья

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Вирус чикунгунья впервые был обнаружен в Танзании в 1950-х годах, затем зараженных обнаружили в других странах Азии и Африки, а также на островах Индийского океана. Недуг получил название «болезнь согнутых», так как люди из-за сильной боли в мышцах и суставах стремились принять позу эмбриона.

Вирус чикунгунья переносится от человека к человеку через укусы зараженных комаров рода Aedes. Обычно эти комары предпочитают для жизни жаркие и влажные места, однако в последнее время из-за глобальных изменений климата ареал обитания насекомых расширился: их начали замечать в Европе и Северной Америке.

За прошедшие годы очень многие жители южных стран уже успели переболеть чикунгуньей и получить пожизненный иммунитет. Однако время от времени из-за жаркой и влажной погоды в некоторых регионах происходит очередное «нашествие» комаров-переносчиков болезни, после чего возникают новые вспышки заболевания. Одна из последних таких вспышек была зарегистрирована на Шри-Ланке в мае 2025 года.

Симптомы заражения лихорадкой чикунгунья

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Заболевание начинается с высокой температуры (до 40 градусов), затем появляются слабость, сильные боли в суставах и мышцах, ломота и чувство «скручивания» в теле, позже может добавиться сыпь на коже, тошнота и рвота. Обычно первые симптомы проявляются через 4–8 дней после заражения, иногда инкубационный период длится до 12 дней.

Для лечения чикунгуньи используют «стандартные» препараты, которые применяются при простуде: обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие. Тем не менее, при подозрении на лихорадку чикунгунья имеет смысл обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Само заболевание, как правило, длится 10-14 дней, но мышечные боли могут преследовать переболевшего в течение последующих нескольких недель, месяцев или даже лет. Не исключены и осложнения в виде нарушения свертываемости крови или сердечно-сосудистых проблем. В группе риска – пожилые люди, маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом или склонностью к образованию тромбов.

Чикунгунья – 2025: какие прогнозы

Фото - © Rayhan Zaky / Фотобанк Лори

В Поднебесной на данный момент известно более чем о десяти тысячах заболевших, китайские эпидемиологи тем временем опрыскивают улицы в Гуаньчжоу и других городах провинции Гуандун спецрастворами, которые предотвращают развитие личинок комаров.

Российские СМИ сообщают, что институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует начать работу по созданию вакцины от чикунгуньи. Однако на разработку такой вакцины может потребоваться год-два или даже больше. Также над созданием вакцины работает и ВОЗ.

Кроме того, китайские власти планируют вывести «гигантских комаров», которые будут уничтожать переносчиков лихорадки чикунгунья.

Возможна ли эпидемия чикунгуньи в России

Фото - © Павел Львов/РИА Новости

Комары, переносящие вирус чикунгунья, могут жить в южных регионах России – особенно тех, что расположены недалеко от границы с Китаем (Приморский и Хабаровский край, Амурская область). Однако для активного размножения комаров Aedes здесь слишком прохладно, так что они появляются на российских широтах только в самые жаркие и дождливые дни, а при малейшем похолодании климата погибают.

По состоянию на начало августа 2025 года не было зафиксировано ни одного сообщения о заболевании лихорадкой чикунгунья среди россиян. На пограничных пунктах контроля используются тест-системы, позволяющие выявлять случаи инфекционных заболеваний. О закрытии российской границы с Китаем пока речи не идет.