В Долгопрудном родилась первая в 2026 году двойня

Двойня появилась на свет 11 апреля в роддоме Долгопрудного. Жительница Лобни родила двух девочек, которые стали первой двойней в округе с начала года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В «Доме рождения» Долгопрудненской клинической больницы 11 апреля родились сестры София и Полина. Свидетельства о рождении оформили прямо в роддоме, в отделе ЗАГС. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой, где их ждут отец и полуторагодовалый брат Арсений.

«Роды прошли спокойно. Очень понравилась команда медиков — акушер-гинеколог Ирина Владимировна Архангельская и акушерка Елена Вячеславовна Вечерова. А заботиться о малышках помогает персонал детского отделения», — рассказала Олеся.

В больнице отметили, что это первая двойня в 2026 году. В прошлом году в округе родились три двойни. По статистике, многоплодная беременность встречается примерно в одном из 87 случаев и относится к группе повышенного риска, поэтому требует тщательного медицинского наблюдения. Врачи подчеркнули, что пациентка с раннего срока соблюдала рекомендации специалистов, что помогло беременности и родам пройти благополучно.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.