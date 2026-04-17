Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:28

В Долгопрудном доноры МФТИ сдали более 47 литров крови

Студенты и преподаватели МФТИ в Долгопрудном приняли участие во Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России» и заготовили 47,25 литра крови. В акции участвовали 138 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками акции стали студенты 1–3 курсов и сотрудники института. Организаторами выступили местное отделение «Красного Креста», Московский областной центр крови, МФТИ, общественная палата города и совет депутатов.

Героями дня стали молодые люди из разных городов России — Москвы, Казани, Уфы, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Якутска, Волгограда и других, а также преподаватели вуза. Всего на пункт сдачи крови пришли 138 доноров, было заготовлено 47,25 литра крови.

Волонтеры сопровождали участников, раздавали памятки и сувениры, угощали чаем и сладостями. Организаторы подчеркнули, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для лечения многих заболеваний и ежегодно помогают спасать тысячи жизней.

В Долгопрудном акция вновь показала готовность жителей прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.