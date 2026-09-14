В Долгопрудном 17 сентября пройдет акция «Код донора»

Жители Долгопрудного от 18 до 60 лет смогут сдать кровь 17 сентября в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества» пройдет в Долгопрудном 17 сентября. Сдать кровь можно с 9:00 до 12:00 в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» по адресу: проспект Ракетостроителей, дом 4.

Участвовать могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с весом более 50 кг, не имеющие постоянных или временных противопоказаний к донации. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке регистрации.

Донорам предоставят денежную компенсацию на питание и справку для освобождения от работы на два дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.