В Долгопрудном 12 марта пройдет фестиваль для будущих мам

Фестиваль «В ожидании чуда» впервые состоится 12 марта в Долгопрудном в доме рождения на улице Павлова. Для будущих родителей подготовили экскурсию по роддому, лекции специалистов и розыгрыш призов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в четверг, 12 марта, в 14:00 по адресу: ул. Павлова, 2. Участники смогут познакомиться с медицинским персоналом и осмотреть отделения роддома.

В программе — лекции экспертов о дыхании в родах, прогрессивной мышечной релаксации, грудном вскармливании и уходе за новорожденным в первый месяц жизни. Специалисты ответят на вопросы будущих родителей.

Для гостей подготовили розыгрыш призов, среди которых программа «Личный врач», сопровождение доулы в родах, годовое сопровождение по грудному вскармливанию и консультирование по прикорму. Приглашаются будущие мамы, а также папы и другие члены семьи. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://helensoul.ru/festival-rodi. Количество мест ограничено. 18+

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.