В Дмитровском округе 5 апреля состоится день здоровья

5 апреля парк имени И. А. Лямина в Яхроме станет центром здоровья, спорта и хорошего настроения. В честь Всемирного дня здоровья гостей ждет насыщенная программа для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Прогулка в парке — это не только приятный отдых, но и забота о себе, своем самочувствии. Приглашаю всех жителей и гостей округа провести этот день активно, весело и с пользой!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

5 апреля в программе праздника: познавательная лекция от экспертов о здоровом питании и профилактике заболеваний, массовый забег для всех возрастов, спортивная разминка с тренерами, веселые эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых, а также творческие мастер-классы.

6 апреля праздник продолжится семейными конкурсами, викторинами, увлекательными мастер-классами и танцевальным флешмобом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.