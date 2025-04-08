В день беременных МОЦОМД организовал для будущих родителей знакомство с роддомом

7 апреля в Люберецкой картинной галерее состоялась масштабный праздник для беременных женщин округа. Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) подарил будущим мамам и папам настоящий день радости и полезной информации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Открыла мероприятие и выступила с приветственной речью заведующая родильным стационаром МОЦОМД, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник, которая представила гостям работу Люберецкого роддома. Праздник получился по-настоящему ярким и запоминающимся. Будущие родители получили уникальную возможность не только насладиться искусством в стенах галереи, но и принять участие в интерактивных лекциях и мастер-классах от ведущих специалистов МОЦОМД.

Врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, эксперты по грудному вскармливанию и психологи поделились важными знаниями о подготовке к родам, правильном питании во время беременности, уходе за новорожденными и психологической поддержке. Особым успехом пользовались консультации по грудному вскармливанию, где будущие мамы могли задать интересующие вопросы и получить персональные рекомендации. Будущие отцы, партнеры в родах, с увлечением слушали о роли отца в жизни ребенка и способах поддержки своих жен в этот важный период. Они также смогли проявить себя в конкурсе по пеленанию младенцев под зажигательные ритмы музыки, где каждому участнику вручили поощрительные призы.

«Проведение подобных праздников в Люберцах станет доброй традицией нашего центра. Они направлены на информирование будущих родителей, создание позитивного настроя и укрепление семейных ценностей. Такие встречи позволяют беременным женщинам почувствовать поддержку, получить ответы на волнующие вопросы и настроиться на счастливое материнство», — подчеркнула Татьяна Мельник.

В завершение праздника все участники получили памятные подарки от МОЦОМД и партнеров мероприятия, а также приняли участие в розыгрыше ценных призов, включая сертификаты на пребывание в послеродовых палатах центра «Домашние роды».

Праздник в Люберцах стал еще одним подтверждением того, что МОЦОМД является одним из ведущих центров родовспоможения и детства, который оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь, а также активно занимается просветительской деятельностью, направленной на укрепление здоровья семьи и поддержку материнства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.