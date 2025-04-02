В Чехове прошла донорская акция во второй раз с начала года

Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в акции «День донора», которая приурочена к 80-летию Великой Победы и Национальному дню донора. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Ежегодно в Подмосковье почти 60 тысяч пациентов нуждаются в переливании крови. С каждым годом эта цифра увеличивается. Чтобы не оставаться в стороне и иметь возможность помочь людям, ежеквартально в округе администрация м. о. Чехов совместно с Московской областной станцией переливания крови проводит добрую акцию.

Жители регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, пополняя банк донорской крови.

«Сегодня я и все пришедшие стали участниками эстафеты «Доноры крови — наследники Победы». Это очень почетно и важно — поддержать всех, кто сегодня нуждается в нашей крови. Особенно наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции», — отметил Собакин.

20 апреля в России отметят национальный день донора. В Подмосковье уже много лет существует донорское движение, а также предусмотрен ряд мер поддержки для Почетных доноров России. С начала этого года на 4,5% была проиндексирована ежегодная выплата.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.