В Бурятии у 75 жителей подтвердили сальмонеллез
Возбудитель сальмонеллеза выявили у 75 человек, которые отравились едой из кафе в бурятском Гусиноозерске. Об этом рассказали в ГУ Роспотребнадзора по республике, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, из 75 человек, у которых обнаружили сальмонеллез, — это дети. В регионе контролируют выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий.
Также в республике продолжают эпидрасследование по установлению причин возникновения группового очага.
Ранее специалисты установили, что пострадавшие употребляли еду, которая была куплена в одном из кафе Гусиноозерска.
В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в кафе выявили нарушения, его деятельность приостановили с 5 июля.