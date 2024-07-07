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В Бурятии у 75 жителей подтвердили сальмонеллез

Возбудитель сальмонеллеза выявили у 75 человек, которые отравились едой из кафе в бурятском Гусиноозерске. Об этом рассказали в ГУ Роспотребнадзора по республике, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, из 75 человек, у которых обнаружили сальмонеллез, — это дети. В регионе контролируют выполнение предписанных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий.

Также в республике продолжают эпидрасследование по установлению причин возникновения группового очага.

Ранее специалисты установили, что пострадавшие употребляли еду, которая была куплена в одном из кафе Гусиноозерска.

В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в кафе выявили нарушения, его деятельность приостановили с 5 июля.