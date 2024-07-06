22 человека отравились роллами в бурятском кафе

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В кафе города Гусиноозерск в Бурятии 22 посетителя, в том числе 13 детей, отравились поданной едой, сообщается на сайте прокуратуры республики.

СМИ отметили, что все пострадавшие отравились роллами.

Пострадавшие обратились в инфекционное отделение больницы. Их осмотрели врачи. Было подозрение на массовое кишечное заболевание.

По результатам проведенного первичного обследования в больницу положили 10 человек, из них восемь детей. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.

Специалисты установили, что пострадавшие употребляли еду, которая была куплена в одном из кафе Гусиноозерска.

В ходе проведения надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На контроле находятся ход и результаты проверки, которая организована органами Роспотребнадзора. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в кафе выявили нарушения, его деятельность приостановили с 5 июля.