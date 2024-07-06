22 человека отравились роллами в бурятском кафе
В кафе города Гусиноозерск в Бурятии 22 посетителя, в том числе 13 детей, отравились поданной едой, сообщается на сайте прокуратуры республики.
СМИ отметили, что все пострадавшие отравились роллами.
Пострадавшие обратились в инфекционное отделение больницы. Их осмотрели врачи. Было подозрение на массовое кишечное заболевание.
По результатам проведенного первичного обследования в больницу положили 10 человек, из них восемь детей. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.
Специалисты установили, что пострадавшие употребляли еду, которая была куплена в одном из кафе Гусиноозерска.
В ходе проведения надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На контроле находятся ход и результаты проверки, которая организована органами Роспотребнадзора. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в кафе выявили нарушения, его деятельность приостановили с 5 июля.