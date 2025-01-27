В Британии зафиксировали редкий случай заражения птичьим гриппом

В Великобритании всего несколько раз фиксировали заражение человека птичьим гриппом. Такой случай произошел на одной из ферм, сообщает РИА Новости со ссылкой на UKHSA.

По данным британского агентства по здравоохранению (UKHSA), зараженный мужчина уже госпитализирован в одну из местных больниц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, пациент чувствует себя хорошо, но все равно проходит необходимое лечение.

Известно, что британец заразился птичьим гриппом, когда длительное время контактировал с больными птицами на одной из ферм.

Знал ли мужчина, что пернатые заражены птичьим гриппом, или нет, не уточняется.

В конце 2024 года сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что птичий грипп может достаточно просто передаться от зараженного пернатого к человеку.