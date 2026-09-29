В Белоозерском 40 человек сдали кровь на Дне донора

День донора организовали специалисты Белоозерского отделения молодежного центра «Олимпиец» и участники Белоозерского союза волонтеров. Кровь принимала выездная бригада Московского областного центра крови. Из 44 желающих донорами стали 40 человек, за день заготовили 18 литров крови.

Среди тех, кто сдал кровь впервые, была Елизавета Графкина — один из лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Наталья Наумчик, которая регулярно сдает кровь, получила нагрудный знак и удостоверение «Почетный донор России».

Стать донором может совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний. Для этого нужны паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.