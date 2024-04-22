В Башкирии врачи извлекли из головы мужчины воткнутую отвертку

В Башкирии медики извлекли из головы 44-летнего мужчины отвертку, которую ему воткнули в ходе ссоры. Пострадавший был в миллиметре от смерти, сообщает SHOT .

Инцидент случился в прошедшие выходные в городе Кумертау. В местную больницу экстренно госпитализировали мужчину с отверткой в голове. При этом пострадавший был в создании. По его словам, отвертку ему воткнул брат на почве бытовой ссоры.

На компьютерной томографии выяснилось, что инструмент повредил мозжечок. От смерти мужчину отделял миллиметр. Хирурги провели пациенту трепанацию черепа и достали отвертку. Операция длилась около 1 часа.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Координация пациента не нарушена, он самостоятельно ест и передвигается.

Ранее в Подмосковье мужчина металлическим тазиком и молотком отбивался от полиции на чердаке чужого дома. В целях самообороны сотрудники полиции были вынуждены произвести выстрел в нападавшего.