В Подмосковье мужчина тазиком отбивался от полиции на чердаке чужого дома

Вооруженный мужчина металлическим тазиком и молотком отбивался от сотрудников полиции на чердаке чужого дома в подмосковной Коломне. Правоохранители были вынуждены открыть по нему огонь, сообщает SHOT .

Накануне вечером в полицию от жителей дома на улице Овражной поступило сообщение, что к ним на чердак проник неизвестный вооруженный мужчина. Прибывшие на вызов полицейские открыли дверь на чердак и в этот момент неадекват набросился на них с полотком, а затем схватил металлический таз и попытался им отбиваться.

Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина никак на это не отреагировал. В целях самообороны сотрудники полиции выстрелили в нападавшего. С огнестрельным ранением ноги подозреваемый был госпитализирован.

Выяснилось, что нападавшим мужчиной является 28-летний Андрей К. Безработный житель деревни Чемодурово г. о. Воскресенск уже привлекался у уголовной ответственности за за незаконное производство и сбыт наркотиков.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют мотивы подозреваемого.

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