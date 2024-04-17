Mash: мигрант избил беременную девушку-фельдшера в Раменском

Агрессивный мигрант напал на беременную девушку-фельдшера в подмосковном Раменском, так как она отказалась выписывать липовую справку для его ребенка.

Татьяна заявила, что мужчина зашел в кабинет без стука и документов. Прикрепления у него не было, русского языка мужчина не знает, ребенка с собой он не привел.

Мигрант требовал справку для детского сада и хамил. После очевидного отказа мужчина набросился на медработницу, ударил по лицу и сбежал.

Девушка находится в больнице: у нее синяк на все лицо и сильные боли в животе. Хулигана ищут правоохранители, СКР возбудил уголовное дело.