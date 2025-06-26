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В Башкирии отцам запретили присутствовать при родах

В Республиканском перинатальном центре в Уфе запретили отцам присутствовать на родах. Ограничение действует до 10 августа текущего года, сообщает местное издание «Уфа Новости» .

Решение принято по распоряжению руководства. Мера связана с необходимостью разместить большое количество рожениц из корпуса, временно закрывшегося на санитарную обработку. Так, в каждом родзале будут находиться по две женщины.

При этом семьи, которые заключат контракт на роды, смогут получить шанс разделить счастливые моменты семьи.

Ранее гендиректор Аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что решить демографическую проблему в России можно 3 способами.