Вселенная Поттера расширяется: Роулинг выпустит 2 книги про МакГонагал и Уизли
Фото - © Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Издательство Bloomsbury анонсировало выпуск двух новых иллюстрированных книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Об этом сообщает Screen Rant.
Свежие издания коллекционной линейки Pocket Potters посвятят трем ключевым персонажам волшебного мира: декану факультета Гриффиндор профессору Минерве Макгонагалл, а также братьям-близнецам Фреду и Джорджу Уизли.
Очередные релизы не станут новыми сюжетными романами писательницы Джоан Роулинг. Они представляют собой компактные 32-страничные путеводители в твердом переплете, ориентированные на юную аудиторию и давних поклонников саги.
Том о Минерве Макгонагалл с рисунками Натали Смилли раскроет ее анимагические способности, педагогический путь и знаковые события канона вроде покупки первой метлы для главного героя. Выпуск о близнецах Уизли, оформленный художницей Хелен Брэди, сосредоточится на знании тайных ходов замка, магических розыгрышах вроде канареечных помадок и зарождении их магазина волшебных «вредилок».
С выходом новинок линейка иллюстрированных справочников разрастется до девяти томов. Ранее в серии уже появились гиды по Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, Альбусу Дамблдору, Полумне Лавгуд, а также Хагриду и Добби, пополнившим проект в августе 2026 года.
Параллельно фандом ожидает премьеру масштабного сериала от телеканала HBO, намеченную на католическое Рождество. Его исполнительным продюсером выступает сама Роулинг.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.