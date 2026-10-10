Вселенная Поттера расширяется: Роулинг выпустит 2 книги про МакГонагал и Уизли

Издательство Bloomsbury анонсировало выпуск двух новых иллюстрированных книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Об этом сообщает Screen Rant .

Свежие издания коллекционной линейки Pocket Potters посвятят трем ключевым персонажам волшебного мира: декану факультета Гриффиндор профессору Минерве Макгонагалл, а также братьям-близнецам Фреду и Джорджу Уизли.

Очередные релизы не станут новыми сюжетными романами писательницы Джоан Роулинг. Они представляют собой компактные 32-страничные путеводители в твердом переплете, ориентированные на юную аудиторию и давних поклонников саги.

Том о Минерве Макгонагалл с рисунками Натали Смилли раскроет ее анимагические способности, педагогический путь и знаковые события канона вроде покупки первой метлы для главного героя. Выпуск о близнецах Уизли, оформленный художницей Хелен Брэди, сосредоточится на знании тайных ходов замка, магических розыгрышах вроде канареечных помадок и зарождении их магазина волшебных «вредилок».

С выходом новинок линейка иллюстрированных справочников разрастется до девяти томов. Ранее в серии уже появились гиды по Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, Альбусу Дамблдору, Полумне Лавгуд, а также Хагриду и Добби, пополнившим проект в августе 2026 года.

Параллельно фандом ожидает премьеру масштабного сериала от телеканала HBO, намеченную на католическое Рождество. Его исполнительным продюсером выступает сама Роулинг.

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