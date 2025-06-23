Глава ВЦИОМ Федоров: решить демографическую проблему в России можно 3 способами

Гендиректор Аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что решить демографический кризис в РФ можно увеличением продолжительности жизни, повышением рождаемости или снятием табу с иммиграции, сообщает РИА Новости .

«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений», — сказал Федоров на полях на ПМЭФ-2025.

Он выразил мнение, что существует еще один параметр, который сегодня находится под общественным табу — иммиграция. Наше общество не стремится к увеличению этого потока.

Глава ВЦИОМ добавил, что в настоящее время в стране наблюдается «демографическая осень», которая может перейти к дальнейшему ухудшению демографической ситуации, так называемой «зиме».

Ранее стало известно, как повлияет увеличение выплат беременным на демографию в РФ. По мнению эксперта, повышение выплат родителям и беременным поможет увеличить рождаемость в стране.