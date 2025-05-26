Стало известно, как повлияет увеличение выплат беременным на демографию в РФ

Экономист Олег Дроздов рассказал, на что направлена инициатива о повышении выплат родителям, опекунам, усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в женской консультации на сроке не менее 6 недель, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, увеличение финансовой поддержки может поспособствовать снижению экономических барьеров для рождения и воспитания детей, так как на сегодняшний день расходы на содержание ребенка значительные, а дополнительные выплаты помогут семьям обеспечить необходимые для детей условия.

«Данная мера стимулирует раннее обращение женщин в женские консультации. Вовлечение женщин в систему здравоохранения на ранних сроках беременности позволяет обеспечить более качественный медицинский контроль и профилактику возможных осложнений, что положительно сказывается на здоровье матери и ребенка», — добавил экономист.

Также, по мнению Дроздова, плановое повышение выплат сделает поддержку более прозрачной и предсказуемой для семей благодаря утвержденному графику, что впоследствии приведет к стабильной социальной среде и планированию семейных бюджетов. Более того, инициатива должна улучшить демографическую ситуацию в стране, которая ухудшатся из-за финансовых трудностей.

В заключение специалист отметил, что подобные меры способствуют социальной справедливости, так как направлены на более уязвимые категории населения.