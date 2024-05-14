В Балашихе открылся центр поддержки грудного вскармливания «Саввино»

Обратиться в центр можно как лично, так и онлайн.

«Я решил реализовать этот проект на базе нашего роддома. Здесь мы все расскажем молодым мамам, организуем правильное прикладывание, покажем лучшие позы для кормления. Также по необходимости будут привлечены другие специалисты роддома. Отлично, что проект бесплатный. Планируем распространить его на всю Московскую область и страну», — сказал эксперт в области грудного вскармливания, лучший неонатолог России, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов.

Официальное торжественное открытие Центра грудного вскармливания состоится 20 мая в 12:00. Сейчас учреждение работает в тестовом режиме. Кормящие мамы уже могут получить помощь и поддержку, позвонив по телефону: 8(495)522-15-65.

Балашихинский родильный дом открылся в микрорайоне Саввино в 2016 году. Здесь работают круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и новорожденного. Предоставляется услуга по индивидуальному ведению беременности, также здесь можно пройти школу для мам и заниматься йогой для беременных. В учреждении работают более 300 сотрудников, в том числе около 80 врачей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.