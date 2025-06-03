В Балашихе 4 июня пройдет донорская акция

Московский областной центр крови 4 июня проведет в Балашихе выездную донорскую акцию. Принять в ней участие могут совершеннолетние граждане при отсутствии противопоказаний к процедуре — при себе нужно иметь оригинал паспорта и СНИЛС. Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Расскажите друзьям и близким и приходите вместе на День донора. Ваша кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней. Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отметила исполняющий обязанности заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00 в Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» по адресу: улица Заречная, 3. Для доноров Балашихи создан телеграм-канал — Donormo.Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.