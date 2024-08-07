УЗИ и анализы: врач поделилась чек-листом для проверки ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер поделилась советами для сохранения здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В первую очередь она рекомендовала регулярно делать биохимический анализ крови и ежегодно, до 45 лет, проверять кал на скрытую кровь, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам медика, раз в три года надо ходить на УЗИ органов брюшной полости, а в 45 лет выполнить гастроскопию и видеоколоноскопию.

«Если у ваших родных ранее был рак толстого кишечника, то скрининг проводится на 10 лет раньше, чем нашли у них онкологию. Соответственно, если рак у родственника выявлен в 50 лет, то вам необходимо сделать колоноскопию в 40», — отметила Шеслер.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что важно учитывать общее состояние организма и выявленные ранее болезни. Некоторые патологии также вынуждают выполнять больше исследований, предупредила Шеслер.