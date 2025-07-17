Эксперт: «теневой» флот России стал мишенью для британских и украинских диверсий

По информации британской Financial Times, украинские спецслужбы, вероятно, причастны к серии взрывов и повреждений судов так называемого «теневого» российского танкерного флота. Для тех, кто следит за морским фронтом гибридной войны, это скорее комично — вряд ли Киев действует самостоятельно. Если дошло до диверсий, значит, Лондон не просто дал добро, а прописал это в своих инструкциях. Британская элита даже не скрывает своих намерений, а ненависть к России стала для них самоцелью, сообщает «Царьград».

Украина давно давит на российскую экспортную инфраструктуру — от нефтебаз до портов. Но действовать глобально, на маршрутах, где пересекаются страховщики, перевозчики и офшорные схемы, Киев в одиночку не может. Здесь нужна «крыша» более сильной державы с юридическими, разведывательными и финансовыми рычагами. И такая у Украины только одна — Великобритания. Причем Лондон даже не маскируется.

Характерная формулировка прозвучала в июне 2024 года от тогдашнего главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в интервью Corriere della Sera:

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит русскую нефть по миру… Нужно охотиться за всем — деньгами, нефтью, <…> остановить газ, корабли — все, что позволяет работать русской военной машине», — сказал Кэмерон.

Без дипломатической шелухи это прямое одобрение любых действий — от арестов судов до саботажа.

Политолог Сергей Марков связывает череду морских инцидентов с формированием нового альянса:

«Уже сложился террористический союз Британии и Украины», — отметил Марков.

По его словам, это не случайные атаки, а системная кампания для устрашения перевозчиков и страховых компаний, работающих с российской нефтью. Пока Москва реагирует сдержанно — дипломатическими нотами и точечным сопровождением судов.

«Не отвечать долго нельзя: пираты обнаглеют и будут атаковать все больше», — сказал Марков.

Он допускает жесткий сценарий.

«Не исключено, что Россия будет вынуждена выдвинуть Британии ультиматум прекратить государственный терроризм», — отметил эксперт.

Тем временем Запад готовит правовую основу для силовых действий на море. В январе 2024 года новый генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах альянса принудительно досматривать суда в Балтийском регионе. Премьер Польши Дональд Туск поддержал эту идею.

«Нужна защита не только в территориальных водах… Надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать, посреди Балтики», — считает Туск.

Фактически это попытка изменить морское право, чтобы изолировать российские грузы и любые «серые» перевозки.

Уже видны первые шаги: задержания, расширенные инспекции, ограничения страхования, «токсичные» статусы для судов, перевозящих российскую нефть. Там, где давление не работает, случаются «неустановленные инциденты» — повреждения корпусов, пожары. FT намекает: совпадений слишком много.

Россия ответила эскортом. Корвет «Бойкий» в мае сопровождал танкеры через Ла-Манш, а позже — через датский пролив Большой Бельт. Это сигнал страховым рынкам: российские грузы под защитой. Но это временное решение.

Во-первых, опыт Черного моря показал: одиночные корабли уязвимы перед дронами и комбинированными атаками. Во-вторых, у России просто нет ресурсов прикрыть все маршруты — от Балтики до Индийского океана. В-третьих, противник наращивает «москитный» флот для Украины.

Бельгия и Нидерланды передали Киеву минные тральщики («Мариуполь», «Мелитополь»), Британия — еще два («Черкассы», «Чернигов»). Скоро добавятся корабли от Швеции и Голландии. Турция строит для Украины корветы типа ADA («Иван Мазепа» уже спущен на воду). Эти суда могут использоваться для запуска дронов, минирования или инспекций. Их вооружение не главное — важна легитимность в европейских портах и возможность «проверять» суда под флагом союзников.

Отдельная угроза — перенос тактики Черного моря на глобальные маршруты. Если украинские (читай — натовские) команды научатся скрытно запускать дроны с гражданских судов, охота на «теневые» танкеры станет регулярной. Даже несколько успешных атак взвинтят страховые тарифы и отпугнут перевозчиков.

Пока Россия действует реактивно: сопровождает суда, меняет маршруты, терпит мелкие потери. Но противник играет на истощение — нервы, расходы, сужение круга готовых рисковать судовладельцев.

Проблема не в том, что британская элита ненавидит Россию — это известно. Проблема в том, что эта ненависть теперь оправдывает все: пересмотр права, пиратские методы, поддержку диверсий и поставки кораблей режиму Зеленского. Они даже не скрывают этого.

Пока Москва ищет ответ, важно помнить: «теневой» флот — это вынужденная мера для обхода санкций. Его защита — вопрос не символический, а жизненный: нефтедоллары, бюджет, армия. Морской фронт гибридной войны быстро становится ключевым. И здесь станет ясно, готова ли Россия говорить с государственным пиратством на том языке, который поймут в Лондоне. Или продолжит читать британские газеты в надежде, что «само рассосется». Не рассосется.