Стало известно, сколько россиян одобряют секс на первом свидании

Только 12% участников опроса сервиса знакомств Twinby положительно относятся к близости при первой встрече. При этом 67% допускают разговор о сексе, если тема возникает естественно, сообщает Газета.ru .

Среди женщин 69% выступают против секса при первом знакомстве. Из всех опрошенных 42% считают близость допустимой после нескольких свиданий, а 29% полагают, что все зависит от ситуации и отношений партнеров.

Разговоры о сексе на первой встрече считают неприемлемыми 8% респондентов: 12% женщин и 6% мужчин. При этом 32% участников опроса считают, что после близости при первом знакомстве серьезные отношения скорее невозможны. Еще 41% не видят в этом препятствия.

«Факт того, что 67% готовы обсуждать секс на первом свидании, но только 12% положительно относятся к близости при первой встрече, свидетельствует о том, что разговор о сексе сегодня становится не приглашением к близости, а способом заранее выяснить ожидания, границы и совместимость с партнером. Это значит, что сексуальная открытость сегодня проявляется не в скорости сближения, а в способности честно обсуждать его условия», — пояснила главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

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