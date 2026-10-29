Дибров попросил Андреасяна снять его в секс-сцене

Дмитрий Дибров на премьере сериала KION «Красота» попросил Сарика Андреасяна снять его дублером в постельной сцене. Режиссер предложил ему не работу дублера, а полноценную роль, сообщает Газета.ru .

На красной дорожке телеведущий прервал интервью Андреасяна и пожаловался, что друг не приглашает его в свои проекты. Дибров уточнил, что хотел бы стать дублером в постельной сцене.

«И вот почему мой друг Андреасян не снимает меня в постельных сценах в качестве дублера? Почему? Как дружить — он первый. А как работать…» — пожаловался Дибров.

Андреасян рассмеялся и объяснил, что считает предложение работать дублером оскорбительным для телеведущего. Он пообещал снять Диброва в полноценной роли во втором сезоне «Красоты».

После развода с Полиной Дибровой телеведущий стал больше следить за здоровьем и внешностью. По его словам, новая возлюбленная Екатерина Гусева помогла ему похудеть на 12 кг за месяц. Дибров добавил, что намерен продолжить улучшать физическую форму.

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