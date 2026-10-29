Смерть от крипового костюма: кто понесет наказание

Если человек решил напугать знакомого, переодевшись в костюм нечисти, а тот умер от сердечного приступа или погиб при падении, организатор розыгрыша может понести уголовную ответственность, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

«Это не самая простая ситуация для квалификации с точки зрения уголовного законодательства. Если человек в костюме нечисти неожиданно напугал другого, а тот, к сожалению, скончался в результате сердечного приступа либо от испуга споткнулся, упал, ударился головой и погиб, при определенных обстоятельствах данное деяние может быть квалифицировано как причинение смерти по неосторожности», — сказал Ключко.

Он добавил, что такая квалификация возможна, если организатор розыгрыша не намеревался причинить смерть. При этом следствию необходимо установить обстоятельства произошедшего и наличие вины. Однако ответственность может оказаться значительно серьезнее, если человек заранее знал о проблемах со здоровьем своей жертвы и сознательно подвергал ее опасности.

«Возможна даже более тяжкая квалификация деяния, если человек знал о проблемах со здоровьем погибшего, например, о слабом сердце, знал, что тот боится розыгрышей и очень остро на них реагирует. Если следствию удастся доказать все необходимые обстоятельства, такое деяние в принципе может быть квалифицировано даже как умышленное причинение смерти — убийство», — рассказал специалист.

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