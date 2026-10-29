Звезда «Жуков» Стулова призналась, что хотела отрезать нос

Звезда сериала «Жуки» Екатерина Стулова призналась, что раньше переживала из-за длины своего носа и думала изменить его форму. Однако теперь актриса довольна своей внешностью, сообщает Газета.ru .

На премьере сериала KION «Красота» Стулова рассказала, что внешность и помогала ей в работе и жизни, и мешала. Справиться с неуверенностью ей помогли возраст, профессиональная востребованность и муж.

«Были разные периоды. Бывало, когда я считала, что мой нос длиннее, чем у других людей, и думала его обрезать. Но, как видите, жива, здорова, считаюсь красивой. И не обрезала! Сейчас у меня нет никаких комплексов. Помогли возраст, востребованность, много работы и любимый муж», — призналась Стулова.

Актриса добавила, что особых секретов красоты у нее нет. Многочисленные съемки помогают ей поддерживать форму и не дают расслабиться. Из-за плотного графика она редко успевает на массаж, в баню или к косметологу.

Действие «Красоты» разворачивается в 80-х годах. По сюжету, директор дома культуры Вера организует первый в стране конкурс красоты, но на фоне развала государства он оказывается под угрозой срыва. Главные роли в картине исполнили Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Маргарита Дьяченкова и Александрина Олексюк.

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