Эксперт пояснил, почему Воронеж стал главной мишенью украинских атак

Украинские беспилотники вновь атакуют Воронеж, а спецслужбы задержали в городе диверсанта. Почему противник выбирает именно этот город и чего ждать дальше, объяснил военный обозреватель Влад Шлепченко, сообщает «Царьград».

Недавно за ночь над Воронежем сбили двенадцать дронов, а сегодня задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже и подготовке диверсии. Позже в пригородах уничтожили еще пять БПЛА. По данным следствия, задержанный передавал Украине данные о системе ПВО и планировал взрыв энергообъекта. При обыске у него нашли взрывное устройство и средства связи.

Почему Воронеж так часто становится мишенью? Причина — в его расположении и тактике противника. Украинские дроны могут долетать сюда прямо со своей территории, выбирая наиболее доступные цели. Как поясняет Шлепченко, это не хаотичные удары, а часть стратегии устрашения.

«То есть украинцы занимаются тем, чем они любят и умеют заниматься, и тем, чем они занимались с 2014 года: террором мирного населения в условиях, когда они не могут дать эффективного и дееспособного военного ответа на линии фронта», — сказал Шлепченко.

Эксперт отмечает, что атаки на Воронеж стали регулярными: *«Было в ночь на 15-е, теперь снова. И так происходит постоянно»*. Задержание диверсанта подтверждает, что угроза не ограничивается ударами по жилью. Город также стал центром активности украинской агентуры — здесь, по версии ФСБ, готовили диверсию против критической инфраструктуры.

«То, что задерживают диверсантов, — это параллельная история, которая к ударам дальнобойными дронами если и имеет отношение, то достаточно опосредованное. Диверсионно-террористическая война — для Украины это отдельный самостоятельный компонент, которому они придают очень большое значение и который у них, к сожалению, очень эффективный», — отметил Шлепченко.

Связь между атаками и шпионажем все же есть: агенты могут вести разведку, проверяя результаты ударов.

«Если это, скажем, не жилой дом, а, скажем, пытались попасть по какому-нибудь военному предприятию, а такие тоже случаи есть, когда нам разрушают стратегически важные предприятия, например производящие оптическое волокно, на котором летают наши дроны, то да, агент может проехать, пройти мимо, на пробежку выйти и посмотреть, какова степень разрушений», — сказал эксперт.

Шлепченко напоминает, что Россия уже сталкивалась с терактами, подрывами мостов и гибелью мирных жителей. Чем успешнее действия ВС РФ на фронте, тем активнее противник переходит к тактике террора. Особую опасность представляет агентурная сеть. По словам эксперта, даже после разоблачения шпионов кураторы из ГУР и СБУ остаются за границей и продолжают вербовать новых людей — тех, кто по глупости или иным причинам соглашается сотрудничать.

Эксперт прогнозирует рост подобных атак. Он считает, что со временем террор может стать для Украины основным оружием. И его масштабы, скорее всего, будут только увеличиваться.