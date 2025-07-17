В Госдуме рассказали, за что крымчан смогут лишить гражданства РФ

Запрет на лишение гражданства РФ для крымчан и жителей новых регионов не распространяется на случаи, связанные с угрозами безопасности страны, отметили в Госдуме. Депутат Михаил Матвеев, один из авторов законопроекта, пояснил, что поправка защищает от потери гражданства за преступления, но не касается решений ФСБ по статье о действиях против госбезопасности, сообщает Газета.ru.

Ранее политтехнолога Дмитрия Кисиева, получившего российский паспорт в 2014 году, лишили гражданства по обвинению в «дестабилизации общества». Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», Кисиеву вручили документ от ФСБ, где указано, что его действия угрожают стабильности. Он намерен обжаловать это решение, но, по словам Матвеева, новые поправки его ситуацию не изменят.

17 июля Госдума расширила список оснований для лишения гражданства — теперь их более 80. Среди них: тяжкие преступления, терроризм, сотрудничество с иностранными государствами против России, пропаганда нацизма. Однако для жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделано исключение: их нельзя лишать гражданства за уголовные преступления, но не за действия против безопасности государства.